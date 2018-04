Terremoto, torna la paura: scossa di magnitudo 4.7 nel maceratese

Torna la paura nel Centro Italia: una scossa di grado 4.6 - come riferisce l'Ingv dopo una prima valutazione di 4.7 - con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata), la più potente dall'ottobre 2016, si è verificata alle 5:11, seguita da almeno tre repliche tra il 3 e il 4, riportando la paura tra la popolazione. A Muccia è crollato il piccolo campanile della Chiesa del '600 Santa Maria di Varano. Non si segnalano al momento feriti, ma ulteriori danni alle strutture già segnate dal sisma del 2016. A Pieve Torina oggi scuole chiuse, il sindaco riferisce di 'notevoli danni'. Il sisma è stato avvertito a Norcia e Perugia. Trenitalia ferma la circolazione sulla linea Macerata-Civitanova, poi la riattiva. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli sta raggiungendo le Marche. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata anche a Ocre in provincia dell'Aquila alle 6.49. Ingv, possibile che la sequenza duri ancora.