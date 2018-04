Algeria: precipita aereo da trasporto militare. 257 vittime

257 morti: è l'agghiacciante bilancio dell'incidente aereo avvenuto questa mattina a Boufarik, in Algeria, quando un velivolo da trasporto militare è precipitato in fase di decollo, per cause ancora ignote. Tra le vittime anche 10 membri dell'equipaggio e alcuni componenti delle famiglie dei militari. L'aereo era diretto a Bechar, e secondo testimoni era già in fiamme quando è caduto.