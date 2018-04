Dogana: incidente nel sottopasso senza gravi conseguenze

Uno scontro tra due mezzi che procedevano nella stessa direzione è avvenuto intorno alle 11 a Serravalle. Uno scooter e una Peugeot stavano percorrendo la superstrada all'altezza del sottopasso di Dogana, in direzione mare monte quando per cause in corso di accertamento si sono scontrati. Sul posto gli agenti della Polizia Civile per i rilievi, mentre un'auto della Guardia di Rocca ha chiuso l'accesso alla corsia interna della superstrada dove c'è stato l'incidente.