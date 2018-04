Incidente mortale a Riccione: indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica

La 72enne deceduta nel sinistro potrebbe essere caduta da sola dalla bicicletta oppure urtata da un mezzo

La Polizia Municipale di Riccione sta procedendo ad accertamenti approfonditi per fare piena luce sull'incidente avvenuto ieri pomeriggio nel sottopasso di Via Giovanni Da Verrazzano, in cui ha perso la vita una 72enne di Misano. La donna è caduta dalla sua bicicletta in corsa riportando lesioni che non le hanno lasciato scampo, nonostante l'intervento dell'elisoccorso e il trasferimento d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. "Resta ancora da chiarire - conferma la Polizia Municipale - se abbia perso autonomamente l'equilibrio rovinando al suolo, oppure la caduta sia stata provocata dall'urto con un mezzo in transito".