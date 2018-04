La terra torna a tremare la notte nel maceratese

Nuove scosse di terremoto nella notte in provincia di Macerata.



Ne sono state rilevate quattro da mezzanotte in avanti, la più forte di magnitudo 3.4 con epicentro a Pieve Torina.



Si riscontrano danni ulteriori anche a strutture già danneggiate, ma fortunatamente non ci sono feriti.