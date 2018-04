Forlì: spara alla figlia disabile e si spara

Un pensionato di 73 anni ha ucciso con un colpo di pistola la figlia disabile di 45 anni. Subito dopo ha rivolto l'arma alla testa e si è sparato sopravvivendo.



È avvenuto in mattinata a Meldola, nel primo Appennino forlivese.



L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Cesena, in condizioni giudicate disperate.