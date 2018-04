Attentato incendiario a Rimini: a fuoco tre furgoni di una ditta sammarinese

La scorsa notte ignoti hanno appiccato fuoco a tre furgoni. Lo riporta il Corriere Romagna.



I mezzi, dei furgoni Mercedes Vito intestati ad una società di San Marino, erano in sosta di fronte alla casa dei titolari, residenti a Rimini. I Vigili del Fuoco hanno impedito che l'incendio si estendesse ad altre quattro auto in sosta lungo la strada.



Il danno materiale si aggira sui centomila euro.

Secondo i Carabinieri di Rimini ci sono chiari ed evidenti segni di origine dolosa, dato che i veicoli erano parcheggiati in zone diverse tra Via della Rondine e Via del Fringuello a Rimini.



Le forze dell'ordine stanno indagando a tutto campo, ma non si sbilanciano sulle ipotesi alla base dell'attentato. Al vaglio anche la presenza di telecamere in zona che possano aver ripreso gli autori dell'incendio.