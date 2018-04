Forlì: in gravissime condizioni l'uomo che ha ucciso la figlia disabile

Sarebbe in gravissime condizioni Francesco Giacchini, l'uomo che ieri a Forlì ha tentato il suicidio dopo aver sparato alla figlia disabile Elisa, di 44 anni.



L'uomo, reduce di un colpo di pistola al capo, è ricoverato al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena e versa in stato di coma profondo.



Stando alle ricostruzioni le cause del folle gesto risalirebbero allo stato di crescente angoscia per il futuro della figlia. I genitori erano legatissimi a lei e non potendola più seguire attivamente avrebbero ravvisato l'esigenza di ricoverarla in una struttura per garantirle un futuro.



La madre infatti si era dovuta sottoporre di recente ad un intervento chirurgico e il padre era preoccupato per l'inevitabile decadimento fisico dovuto all'avanzare dell'età.



Il padre stando a parenti e amici era ultimamente sempre più taciturno e preoccupato sulla sorte della figlia.