Riccione: litigio in strada, tunisino si rifugia in chiesa durante un funerale

Episodio singolare quello avvenuto qualche giorno fa a Riccione. Un cittadino tunisino è infatti entrato improvvisamente nella chiesa della parrocchia di via Lodi, in evidente stato di agitazione, disturbando la funzione religiosa in atto.



L'intervento dei Carabinieri ha permesso di riportare la calma. L'uomo ha poi confessato di aver cercato rifugio all'interno della chiesa - dove peraltro in quel momento peraltro si stavano svolgendo un funerale – per sottrarsi ad un diverbio insorto con un conoscente in strada.