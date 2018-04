"In Siria attacco concordato con Mosca" l'analisi di Alberto Negri

Per il giornalista, che collabora con l' Istituto per gli Studi di politica internazionale, gli equilibri geopolitici non muteranno

Nei bombardamenti iniziati ieri notte contro le sospette postazioni di armi chimiche in Siria si delinea il fronte occidentale anti Assad. Stati Uniti, Regno Unito e Francia ci tengono a precisare che non c’erano alternative, che la precisione del raid è stata praticamente chirurgica, - colpiti solo i siti sospetti -che l’intenzione non è spodestare Assad ma inchiodarlo alla responsabilità di cui assicurano le prove: l’attacco chimico di domenica scorsa a Duma. Da parte sue Bashar Al Assad ha già risposto “ gli attacchi della notte scorsa aumentano la determinazione a combattere il terrorismo in ogni angolo della Siria . Ma dopo le dichiarazioni bellicose di Russia ed Iran come cambieranno gli equilibri degli scenari geopolitici sulla Siria? secondo il giornalista Alberto Negri, di nulla o quasi. Nel video la sua analisi.