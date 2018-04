Siria: raid Usa a Damasco e Homs. Russia annuncia reazione

Nel cuore della notte – alle 3 ora italiana – è scattato un attacco missilistico in Siria da parte degli Stati Uniti. Ad annunciarlo al mondo lo stesso Donald Trump che ha fatto riferimento ad un'azione mirata contro il presunto arsenale di armi chimiche del governo di Assad. Proprio durante la sua comunicazione, mezzi aerei e navali di Usa, Franca e Gran Bretagna erano in azione contro quella che il presidente ha definito “barbarie e brutalità”. Secondo fonti siriane, durante il raid durato circa un'ora, "sono stati lanciati circa 30 missili, un terzo dei quali sono stati abbattuti"; oltre 100 invece per la Difesa russa. Per la televisione di stato siriana sono stati tre i civili feriti nell'attacco alla base militare di Homs.



Alle parole di Trump sono seguite quelle, via social, del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova secondo cui "gli Stati Uniti e i loro alleati hanno realizzato l'attacco contro la Siria nel momento in cui il Paese aveva la possibilità di un futuro pacifico". “Ci vuole un tipo molto particolare di unicità – ha continuato il ministro - per attaccare la capitale siriana in un momento in cui il Paese si trova finalmente davanti a una possibilità di pace". Sempre sul fronte russo, per il ministero della Difesa nessun missile è riuscito a penetrare nelle aree anti-aeree di competenza.