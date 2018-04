Incidente in moto alla rotatoria di Serravalle

Una moto Yamaha con targa italiana procedeva con tutta probabilità in direzione mare monte e si è scontrata contro il palo segnaletico della rotonda di Serravalle. È accaduto ieri sera intorno alle ore 20:00.



La Polizia Civile sul posto ha effettuato i rilevamenti del caso. Non si riscontrano altri soggetti coinvolti.



Il motociclista, un 46enne, fortunatamente non ha riportato gravi danni.