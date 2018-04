Rimini: brutto incidente per un 16 enne ricoverato a Cesena

Lo scontro tra uno scooter e un'auto è avvenuto poco dopo le 15, a Rimini, in via flaminia adriatica. A riportare la peggio un ragazzo di 16 anni. Il giovane centauro è stato subito soccorso da 118, intubato e trasportato in elisoccorso all'Ospedale di Cesena, dove si trova in grazi condizioni. La sua prognosi riservata. La Polizia Municipale è intervenuta per ricostruire la dinamica.



A poca distanza, a Viserba Mare un altro incidente, sempre nel primo pomeriggio, ha visto coinvolti un furgone con degli operai a bordo e una'auto. E' accaduto in via Puccini angolo Catalani. Una donna di 31 anni, in codice di massima gravità è stata trasportata al Bufalini di Cesena, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute due ambulanze, per soccorrere gli altri occupanti della vettura, tra cui un bambino. La Polizia Municipale è intervenuta per i rilievi.