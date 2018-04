Domagnano: resta in prognosi riservata il 74 enne rimasto sotto il trattore

E' ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale di Stato il 74 enne di Domagnano, rimasto ieri vittima di un incidente a Piandavello. Ha riportato lo schiacciamento del torace e degli arti superiori inferiori, la prognosi resta riservata. Una volta giunto in ospedale, è stato sottoposto a intervento e non se ne escludono altri nei prossimi giorni.



L'uomo stava lavorando in un campo a bordo di un trattore piccolo quando il mezzo si è ribaltato schiacciandolo. Sul posto, abbastanza isolato, il 118 che attraverso la Centrale Interforze ha allertato Polizia Civile, Protezione Civile e Gendarmeria. Tutti insieme hanno collaborato per alzare manualmente il mezzo e liberare il sammarinese.