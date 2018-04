Incidente a Misano Adriatico: muore scooterista

Un'incidente ha tolto la vita a Cristian Zappitelli, 36enne di San Giovanni in Marignano, a bordo di uno scooter, dopo essersi schiantato contro un'Alfa condotta da un 64enne di Coriano

L'uomo alla guida dell'auto si stava recando a un funerale, quando giunto all'altezza della Stazione di Misano in via della Stazione, rallenta per entrare nel parcheggio della chiesa. Nella stessa direzione di marcia sopraggiunge uno scooter Honda che accortosi dell'auto, cerca di inchiodare, effettuando una frenata di trentina di metri e andando a impattare in maniera violenta contro l'auto.

Il primo soccorso dei sanitari del 118 giunti sul posto non è stato sufficiente per salvargli la vita. Effettuato il test alcoolimetrico al coinducente dell'Alfa. Sulla dinamica indaga la Municipale di Riccione che, per effettuare i rilievi, ha chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia.