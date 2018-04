Trovato senza vita a Rimini. Al via le indagini

Un ragazzo, immigrato regolare originario del Senegal, è stato trovato senza vita a Rimini.



Il suo cadavere è stato trovato da alcuni passanti attorno alle due, vicino ad una bicicletta in Via Coletti.



Sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia di Stato, ma non c'è stato nulla da fare.



La Questura di Rimini sta investigando sull'accaduto.