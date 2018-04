Viene tamponato a Coriano. Gravissime le condizioni del motociclista

Un motociclista è ricoverato in gravissime condizioni in seguito ad un incidente avvenuto ieri pomeriggio a Coriano.



L'uomo, verso le 18:30 stava procedendo nell'intersezione fra via Coriano e via Barchi quando è stato tamponato da una donna, alla guida di una Fiat Panda.



L'uomo è stato sbalzato sull'asfalto, mentre la moto è finita fuori strada. Per soccorrerlo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasportarlo al "Bufalini" di Cesena. I vigili del fuoco e la Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi di rito.