Omicidio Rimini, mistero sul movente

Il giovane senegalese raggiunto da due colpi di pistola è morto dissanguato

Makha Niang, il giovane senegalese trovato morto in via Coletti, nella notte tra martedì e mercoledì a Rimini, è stato ucciso con due colpi di pistola.



Mistero sul movente, la Squadra Mobile continua ad indagare per individuare i responsabili. Per il momento di certo c’è che Makha Niang è stato ucciso da due colpi di pistola tra la mezzanotte e le due, così come stabilito dall’autopsia che il professor Giuseppe Fortuni ha effettuato sul corpo del 27 enne senegalese.



In quello stesso lasso di tempo, un residente della zona ha raccontato agli investigatori di aver udito distintamente almeno 2 colpi di arma da fuoco. E’ questo uno dei pochi elementi in mano alla Squadra Mo-bile di Rimini, le cui indagini - smentite le indiscrezioni secondo le quali c’erano due fermati pronti per essere interrogati- proseguono.



La vittima non aveva precedenti né legami con lo spaccio, era in Italia con regolare permesso di soggiorno, era conosciuto come un lavoratore serio ed affidabile: un profilo su cui si allunga con difficoltà l’ipotesi di un qualsiasi movente, utile a chiarire il quadro in cui è maturato il brutale omicidio: Uno dei colpi ha raggiunto il giovane alla caviglia, l’altro gli ha trapassato la spalla e lui è morto dissanguato. L’amministrazione comunale in una nota invita a fare chiarezza quanto prima “per dare risposta- si legge- alla città, alla comunità riminese e alla comunità senegalese, molto numerosa e ben integrata nel nostro territorio”