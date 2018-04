Terremoto: nuove scosse nel maceratese

Tre nuove scosse si sono avvertite nella notte nelle Marche.



Il primo sisma è avvenuto alle 22:17 di ieri notte e ha toccato la magnitudo di 3.1. L'epicentro è stato a Muccia, in provincia di Macerata, che era già stato colpito in precedenza .



Sono seguite altre due scosse nelle vicinanze, più lievi. Una alle 00:45, con epicentro a Visso di magnitudo 2.3, e l'ultima alle 00.46 epicentro a Ussita di intensità 2.0.



Fortunatamente non si riscontrano ulteriori danni a persone o a cose.