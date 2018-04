Muore dopo funzione religiosa per un malore, chiusa per ore strada San Michele

Strada San Michele chiusa per alcune ore dalla tarda mattinata fino al primo pomeriggio per consentire i rilievi in sicurezza della Gendarmeria intervenuta per il decesso di un uomo, italiano non residente di 64 anni. Probabilmente a causa di un malore, l'uomo -dopo avere partecipato alla cerimonia religiosa nella chiesa ortodossa di San Michele-, si è accasciato al suolo sulla strada che porta al Garden Village