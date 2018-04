Omicidio senegalese a Rimini. La prostituta: "Mi ha chiamato prima di morire"

Proseguono le indagini sull'omicidio di Makha Niang, il senegalese trovato morto a Rimini.



Stando a "Il Resto del Carlino" è stata sentita una prostituta il cui numero compariva nel cellulare della vittima. Stando alle ricostruzioni la ragazza avrebbe ricevuto più chiamate da parte di Niang a cui non avrebbe risposto. Quando ha tentato di richiamarlo era già stato assassinato. Per lei era un "amico occasionale, un cliente".



La polizia intanto sta vagliando le videoregistrazioni per fare luce sull'accaduto. Nelle immagini compare il transito di un’auto scura che avrebbe rallentato vicino al luogo del delitto. Non si esclude nessuna pista.