Condannata per riciclaggio 54enne bolognese

E' la convivente di uno dei membri della "banda dei bancomat"

Il commissario della legge Gilberto Felici ha condannato a 4 anni Ombretta Bottazzi, 55enne di Bologna, per riciclaggio. La donna è la convivente di Gianluca Stangolini considerato uno degli uomini forti della cosiddetta "banda dei bancomat" ed autore secondo l’accusa dei reati presupposti:usura, furto, riciclaggio, ricettazione ed associazione a delinquere. I primi depositi risalgono al 2004: vennero versati in contanti a San Marino oltre 304mila euro, poi investiti in fondi, titoli e certificati di deposito. Il giudice ha disposto la confisca di 411 mila euro, che erano già sotto sequestro, più mille euro di multa ed 1 anno e 2 mesi di interdizione