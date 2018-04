Canada. Travolge la folla con il furgone

Un furgone bianco ha travolto la folla che camminava nel marciapiede nel centro di Toronto in Canada, uccidendone alcuni.



Secondo la polizia il bilancio è di 10 morti e 15 feriti, di cui 4 gravi. Secondo un testimone il guidatore avrebbe guidato per centinaia di metri, continuando ad investire le persone.



Non si tratta di un attentato terroristico. Il responsabile è uno studente 25enne di origine armena. L'uomo è già stato arrestato.