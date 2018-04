Forlì: sgominata la “banda della gomma sgonfia”

Attendevano che le vittime si recassero a fare spese, gli foravano lo pneumatico anteriore destro e approfittavano del cambio di gomma per rubare tutto quello che trovavano nell'abitacolo.



È stata arrestata la cosìdetta “banda della gomma sgonfia”, che avrebbe commesso colpi in tutta Italia, soprattutto a Forlì, dove si riscontrano almeno 15 casi.



La banda colpiva soprattutto persone anziane o di mezza età. Dato l'errore di diverse persone di tenere traccia dei pin nei portafogli e nei cellulari i ladri prelevavano tutto il contante possibile, per poi investirlo in prodotti tecnologici. Con i numerosi furti di telefonini inoltre era difficile per le vittime procedere al blocco delle carte in breve tempo.



I responsabili, tre pluripregiudicati napoletani quarantenni, sono stati arrestati dai carabinieri di Forlì, coadiuvati dai colleghi partenopei. Risiedevano nelle loro abitazioni nel rione Sanità di Napoli.



Sono stati individuati dopo un'indagine serrata, che ha permesso di individuare l'auto usata dai ladri.