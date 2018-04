Forte scossa di terremoto in Molise

Il Molise è stato colpito questa mattina da una forte scossa di terremoto. Alle 11:48 di stamattina la terra ha tremato.



La scossa sarebbe stata di magnitudo 4.7 secondo l'INGV.



L'epicentro sarebbe nella zona di Guardialfiera, nel cuore del Molise. Il terremoto è stato avvertita anche in Abruzzo, Campania, Puglia e su gran parte del Centro/Sud.



Un gran numero di persone sarebbe uscito in strada durante le scosse. In atto da subito verifiche, da parte di Polizia, Vigili del fuoco e Protezione civile stanno, ma al momento non vengono segnalati danni.