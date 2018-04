Da Parco Cervi a Piazza Cavour. La celebrazione del 25 aprile a Rimini

Un lungo corteo, con autorità, forze armate, delegazioni partigiane, politiche, sindacali, studentesche e cittadine hanno sfilato nel centro di Rimini per celebrare il 25 aprile. La cerimonia, partita dal parco Cervi, è iniziata con la posa della corona d'alloro al Monumento della Resistenza. Altre poi sono state lasciate al Cippo dell'Arco d'Augusto, in Piazza Tre Martiri, in via Cairoli e in Piazza Ferrari. Il corteo ha raggiunto infine Piazza Cavour dove sono intervenuti il vice presidente ANPI Rimini Mirco Botteghi e il Sindaco Andrea Gnassi: “La ricorrenza del 25 aprile è un'antenna che capta il clima del nostro paese – dice il sindaco - l’antifascismo non è solo una parola del dizionario italiano ma un metodo di approccio alla vita, alla professione e al servizio pubblico”.