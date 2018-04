Droga: stupefacenti nel bagagliaio, 4 arresti a Rimini

Quattro ragazzi, di cui tre di 23 anni di Modena e uno di 25 di Bologna, sono stati arrestati per spaccio di droga, dai Carabinieri che li hanno sorpresi nel parcheggio di una discoteca di Rimini con il portabagagli dell'auto pieno di ketamina, ecstasy, cocaina e marijuana.



I militari sono giunti sul posto dopo che alcune segnalazioni al 112 riferivano la presenza nel parcheggio di una discoteca di 2 ragazzi e 2 ragazze, che, con fare sospetto, si aggiravano intorno ad una piccola utilitaria. Gli agenti hanno individuato l'auto nel cui bagaglio hanno trovato, 3 pastiglie di ecstasy, un involucro contenente 14 grammi di ketamina, 76 dosi di ketamina dal peso complessivo di circa 50 grammi, 7 dosi di marijuana dal peso complessivo di grammi 11 nonché 4 dosi di cocaina dal peso complessivo di circa 2 grammi.



I quattro ragazzi, espletate le formalità di rito, sono stati dichiarati in arresto e oggi in Tribunale a seguito di udienza di convalida gli è stato applicato l'obbligo di firma in attesa della celebrazione del processo.