Condannato amministratore Unid, ma non per riciclaggio

Per il commissario della Legge il dolo non era sufficientemente provato

Fatture false, appropriazione indebita e riciclaggio per circa 300 mila euro le accuse a carico di Gianluca Michele Di Muro, 32 anni, residente a Malta ed amministratore unico di Unid s.r.l, e di sua madre, Rosa D'Agnelli, 57 anni.



Questa mattina le conclusioni del processo: il Procuratore del Fisco aveva chiesto per lui 5 anni e mezzo e per la donna 4 anni e 3 mesi per riciclaggio, ma il giudice Gilberto Felici- non ritenendo sufficientemente provato il dolo- ha condannato solo Gianluca Michele Di Mura a 8 mesi, pena sospesa, per appropriazione indebita e fatture false. Rosa d'Agnelli doveva rispondere del solo di riciclaggio, e se l'è cavata.