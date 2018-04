San Marino: non dà notizie da due giorni, anziana salvata dai Gendarmi allertati dai vicini

Da due giorni non rispondeva né al campanello di casa, né al telefono, per questo ieri alcuni vicini della donna, preoccupati, hanno fermato una pattuglia della Gendarmeria. I militari della Brigata di Città si trovavano nella zona di Montalbo per un servizio di controllo delle residenze. Avvertiti della situazione dai residenti sono riusciti a entrare in casa della 78 enne, che vive da sola, attraverso una finestra e l'hanno trovata riversa a terra ma cosciente. La donna, colpita da malore, è stata prontamente trasportata all'Ospedale di stato dove ha trascorso la notte assistita dai familiari e dove è tutt'ora ricoverata.



Intervento tempestivo per il quale la famiglia, attraverso i social, ringrazia sia i vicini che la Gendarmeria