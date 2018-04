A New Delhi si è conclusa la prima conferenza internazionale delle piccole e medie imprese

Si è conclusa la prima conferenza internazionale delle piccole e medie imprese. Più di 400 imprenditori, riuniti in India a New Delhi hanno discusso di cooperazione e opportunità di business globale. La conferenza è stata organizzata da WUSME, organizzazione internazionale impegnata nel sostenere le piccole-medie imprese, rappresenta dal presidente Gian Franco Terenzi.



“Convention importante – evidenzia Terenzi – per discutere delle opportunità e delle sfide che le piccole-medie imprese devono affrontare”. L'utilizzo delle nuove tecnologie, continua Terenzi, è essenziale: “Con l'intelligenza artificiale cerchiamo di arrivare alla massima efficienza, e questo potrebbe essere una soluzione a molti problemi ancora irrisolti”. L'evento, a cui hanno partecipato 39 paesi, si è concentrato inoltre sul potenziamento degli accordi bilaterali con diversi stati su agricoltura, sanità, gestione dei rifiuti e altri focus settoriali.