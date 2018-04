Superstrada: anziano in bici investito all'altezza della Grottarossa. E' in gravi condizioni

Ancora un brutto incidente, sulla Consolare Rimini-San Marino

Le condizioni del ferito sono state giudicate talmente serie, che è stato necessario richiedere l'intervento dell'elimedica, per consentire un rapido ricovero, con codice di massima gravità, al trauma center del “Bufalini” di Cesena. Era il primo pomeriggio quando – per cause da accertare – un'utilitaria, diretta verso il Titano, ha investito un 72enne, in sella ad una bicicletta, che pare procedesse nella stessa direzione, sulla Superstrada, nella zona della Grottarossa. L'urto è stato violento: il pensionato ha sfondato il parabrezza dell'autovettura, per poi essere sbalzato sull'asfalto, ad alcuni metri di distanza. Tempestivo l'arrivo dei sanitari del 118, che – dopo aver prestato i primi soccorsi al malcapitato, ed averlo stabilizzato – hanno chiesto l'intervento da Ravenna dell'elicottero. Secondo fonti di stampa l'anziano non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia Stradale.