Controlli filiera ittica: la Guardia Costiera di Rimini sequestra oltre 40 kg di tonno non tracciato

Multa di 8 mila euro al trasgressore

Sequestrato un tonno rosso di oltre 40 kg dalla Guardia Costiera di Rimini, sotto il coordinamento del Capitano di Fregata Fabio Di Cecco. L'esemplare - catturato abusivamente e privo di ogni tipo di documentazione che ne attestasse la provenienza – è stato trovato all'interno di un furgone intercettato in prossimità del Mercato Ittico. Al responsabile è stata elevata una multa di 8 mila euro, mentre il tonno è stato distrutto in quanto non ritenuto idoneo al consumo alimentare da parte dei veterinari dell’AUSL, nonostante fosse in procinto di essere immesso nel mercato arrivando così, di lì a poco, sulle tavole dei consumatori.