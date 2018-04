Minaccia la fidanzata con il coltello. Arrestato a Rimini

Un 26enne di origine albanese, immigrato irregolare, ha tentato di accoltellare la fidanzata 24enne in un negozio.



Secondo la vittima da tempo il fidanzato era “divorato” da una gelosia morbosa che non riusciva a controllare. L'ultimo episodio ieri pomeriggio, quando l'uomo è entrato all'interno del negozio in cui lavorava la ragazza con un coltello da cucina e l'ha minacciata di morte.



La vittima è fuggita in strada ma l'aggressore l'ha raggiunta e immobilizzata con il guinzaglio del suo cane, stringendola con violenza nel braccio sinistro. La ragazza, dopo essersi liberata è riuscita a chiamare la Polizia di Stato, che è intervenuta prontamente.



In stato d'arresto l'uomo continuava a minacciare la fidanzata in albanese, dicendole “Vedrai quando esco cosa ti faccio”. È stato trovato anche un sms sul suo cellulare in cui era scritto “Sono disposto a fare anche 10 anni, ma tu non avrai la salvezza”.



Sono state riscontrate vistose ferite in tutto il corpo della ragazza, causati da episodi di violenza precedenti. Era stata infatti picchiata diverse volte, senza mai denunciare nulla per paura di ritorsioni. Per lei ormai era diventato impossibile vedere amiche o avere una vita sociale per paura del compagno.



L'uomo, ora in carcere, dovrà rispondere dell'accusa di minacce e atti persecutori.