Rimini: portiere festeggia la promozione, i ladri gli svaligiano la casa

Nel tardo pomeriggio di ieri, mentre assieme ai compagni del Rimini Calcio stava festeggiando la promozione in serie C, malviventi si sono introdotti nell'abitazione del portiere Francesco Scotti. Ne dà notizia il sito altarimini. Dopo aver spaccato i vetri della casa, i ladri hanno portato via oggi preziosi ed effetti personali - asportando anche la cassaforte – per un bottino di alcune decine di migliaia di euro. L'amara scoperta è avvenuta poco prima di mezzanotte.



Il portiere ha postato sulla sua pagina facebook la notizia: “Ieri sera mentre ero a festeggiare quello che ho ottenuto con il sudore voi me lo avete portato via con l'infamia... il conto nella vita arriva per tutti e per voi spero sia molto salato...”.