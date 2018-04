Siria: missili contro basi militari, numerosi morti

Nella notte diversi attacchi missilistici sono stati lanciati contro postazioni militari nel nord della Siria, ad Hama e ad Aleppo. Secondo fonti di stampa sarebbero almeno 40 i morti. Per i media ufficiali siriani, gli attacchi sono partiti da basi britanniche e statunitensi nel nord della Giordania.



A metà aprile il territorio siriano era stato colpito da un'operazione militare congiunta Usa-Francia-Gran Bretagna come rappresaglia contro il regime, in seguito al presunto attacco chimico nella Ghouta.