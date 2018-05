Grave incidente stradale sulla Consolare per San Marino, coinvolto un bambino

Grave incidente questa mattina poco prima delle 11 sulla Consolare per San Marino. Il bilancio è di tre feriti, tra cui un bambino. Il sinistro all'incrocio con via della Gazzella: secondo una prima ricostruzione una Toyota Yaris avrebbe tamponato una Bmw sulla quale viaggiava una famiglia. Un impatto particolarmente duro ma per fortuna le persone rimaste coinvolte non sono rimaste ferite in maniera molto grave. Solo il piccolo è stato trasportato, in via precauzionale, all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia Stradale di Rimini, impegnata nei rilievi ed a fare defluire il traffico, particolarmente intenso in questo giorno festivo