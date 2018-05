Overdose Rimini, grave ma stabile il 20enne

Sequestrata dalla Polizia la droga che aveva nelle tasche

È in condizioni gravissime ma stabili il ragazzo bolognese di quasi 20 anni che nella notte è finito in overdose al party del Music Inside Festival della Fiera di Rimini. Il giovane, ha avuto un malore mentre ballava con due suoi amici, anch’essi in evidente stato di alterazione. È stato portato in stato di semincoscienza all’Infermi di Rimini, ove è tuttora ricoverato in Rianimazione. Le cause del malore sono attribuite ad un mix di droga e alcol. La sostanza stupefacente che aveva nella tasche, Mdma e marijuana, sono state sequestrate della Squadra Mobile della Questura di Rimini.