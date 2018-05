Overdose, ventenne in gravissime condizioni al MIF di Rimini

Un ragazzo che deve ancora compiere 20 anni è ricoverato in rianimazione all'Infermi di Rimini dopo essere finito in overdose nella notte al party del Music Inside Festival, alla Fiera di Rimini. Il giovane, originario di Bologna, si è sentito male pare a causa del mix di alcol e stupefacenti, ma sarà la Polizia a stabilirlo con chiarezza. Subito soccorso, è stato portato all'ospedale ed è ricoverato in Rianimazione.