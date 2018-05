Tragedia Alpi: sono tutti italiani i 5 morti

Sono tutti italiani i cinque morti nella tragedia avvenuta tra domenica e lunedì nella zona della Pigna d'Arolla, sulle Alpi svizzere: lo fa sapere la Farnesina, secondo cui l'Ambasciata d'Italia a Berna, in stretto raccordo con il ministero, è in costante contatto con le autorità locali per prestare ogni possibile assistenza ai connazionali feriti e ai familiari delle cinque vittime dell'incidente avvenuto ieri.



Oltre alla guida italiana Marco Castiglioni, tra le vittime ci sarebbero tre escursionisti esperti di Bolzano Elisabetta Paolucci, Marcello Alberti (53 anni) e Gabriella Bernardi (53 anni), marito e moglie.