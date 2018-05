Sciame sismico notturno nel maceratese

La terra è tornata a tremare nella notte nelle Marche, con due scosse di magnitudo sopra al 3.



La prima scossa, la più forte, è stata avvertita alle 21:21, di magnitudo 3.2 con epicentro Pieve Torina, in provincia di Macerata. Sarebbe stata avvertita anche a 40 chilometri dall'epicentro del sisma, nelle zone di Fabriano e Offina.



Una seconda scossa di terremoto di simile intensità è stata rilevata nella notte alle 23:20, di magnitudo 3.1. Le scosse sono proseguite per tutta la notte, ne sono state rilevate 10 in totale, tutte con un magnitudo superiore al 2.



Numerose chiamate al 118, ma non si registrano danni a persone o a cose.