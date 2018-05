Contrasto al narcotraffico: maxi operazione dei Carabinieri di Riccione

È in corso dalla prima ore dell’alba una maxi operazione condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Riccione - sotto la direzione della DDA di Bologna - volta a disarticolare l’operatività di una pericolosa associazione composta da cittadini albanesi. Un sodalizio criminale da tempo operante nella riviera romagnola e dedita al traffico internazionale e alla distribuzione di sostanze stupefacenti.



Sette le misure cautelari emesse nei confronti dei componenti della banda che non avevano esitato perfino ad impiegare, come poi documentato nelle indagini, un piccolo aeromobile per l’approvvigionamento della droga dall’Albania verso le coste italiane. Copioso il quantitativo di kg di stupefacenti – tra cocaina, marijuana e hashish - sequestrato nel corso delle indagini.



Seguiranno aggiornamenti dopo la conferenza stampa