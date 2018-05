Polizia Postale: a rischio chiusura 46 uffici nel territorio italiano

Sono 46 gli uffici di polizia postale nel territorio italiano che rischiano di essere chiusi secondo un piano del Dipartimento. Negli ultimi mesi le sedi di Vibo Valentia, Ragusa, Prato e Ravenna hanno terminato le attività. Nella sede di Rimini, seconda città in regione dopo Bologna per reati informatici, il personale è stato dimezzato come evidenzia il sindacato di polizia. Crimini informatici che a Rimini dal 2016 sono in continuo aumento.



Nel video interviste a Vincenzo Papagni (Vice Segretario sindacato polizia) e Tiziano Scarpellini (Segretario Provinciale)