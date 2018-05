Auto contromano in superstrada bloccata dalla Polizia Civile che evita il peggio

E' accaduto nel pomeriggio a Serravalle

Ancora un'auto, contromano sulla superstrada. E' accaduto alle 15 circa quando un automobilista di nazionalità italiana, dalla zona del Palace Hotel di Serravalle, si è diretto a sinistra imboccando la superstrada contromano. Ha percorso un tratto di quasi un chilometro prima di essere bloccato, all'altezza del Ristorante Il Monte, da una pattuglia della Polizia Civile che stava procedendo sull'altra carreggiata.. Un poliziotto, per fermare la vettura, ha scavalcato il guard rail e alzato la paletta, dando l'alt, di fronte ad altri automobilisti increduli. Grazie all'efficace intervento dell'agente è stato dunque evitato un possibile incidente frontale con gravi conseguenze. All'automobilista è stata ritirata la patente me non se la caverà con una multa: verrà deferito all'autorità giudiziaria per la sanzione penale prevista in questi casi.



l.s.