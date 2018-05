Rimini, pescatore tenta il suicidio: salvato da un poliziotto

Minaccia di togliersi la vita, impiccandosi su un peschereccio, in pieno giorno, sul porto. E' accaduto a Rimini, dove la Volante della Questura ha prontamente attuato il salvataggio di un pescatore magrebino. Nel primo pomeriggio, in via Destra del Porto, proprio davanti alla sede della Capitaneria, il marinaio si è arrampicato a poppa del natante con un cappio già legato al collo, minacciando di impiccarsi. Alla base del gesto, pare, un litigio con l'armatore. Sul posto, allertati, sono accorsi, insieme al personale del 118, anche uomini della Polizia e della stessa Capitaneria di Porto. Insieme, hanno cercato di farlo desistere dal gesto, fino a che un poliziotto ha preso l'iniziativa: ha raggiunto l'uomo, lo ha fermato e ricondotto a terra, dove è stato soccorso dai sanitari. Il Questore di Rimini, Maurizio Improta, ha telefonato all'agente per ringraziarlo.