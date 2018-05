Fotografano lavoratori davanti all'Antincendio Sammarinese perché di colore, dall'azienda sporgono denuncia

Lavoratori fotografati davanti a un'azienda perché di colore. E' successo ieri nel piazzale dell'Antincendio Sammarinese e per questo Jader Tosi, amministratore unico dell'impresa di Borgo Maggiore e consigliere di Civico 10, questa mattina ha sporto denuncia verso ignoti in gendarmeria insieme al suo socio.



Ieri l'azienda ha tenuto un corso a cui hanno partecipato diverse imprese, tra cui una cooperativa italiana. Un piccolo gruppo di lavoratori dell'organizzazione, per la pausa pranzo, ha scelto di mangiare un panino nel piazzale dell'Antincendio. Alcuni di loro erano di colore. Tornato dal pranzo, Tosi si è accorto che tre persone, probabilmente arrivate a bordo di un'auto lasciata lì vicino, si erano avvicinate a loro e che erano state scattate foto.



Ne è nato un parapiglia, racconta, ma non ci sono stati feriti. A quel punto, Tosi ha chiamato le forze dell'ordine per proteggere i suoi ospiti. Sul posto è intervenuta la polizia civile. Nel frattempo, prosegue il racconto, anche una donna, prima non presente, si è avvicinata e ha agito in modo provocatorio. "Si respira un clima da caccia all'uomo con fomentatori razzisti che non esitano a fare commenti vergognosi e indegni per la nostra Repubblica", ha dichiarato Jader Tosi.



Mauro Torresi