Cinque giovani fermati dalla Gendarmeria per possesso di marijuana

La gendarmeria ha fermato venerdì 4 maggio una vettura con targa italiana. Dato l'atteggiamento sospetto dei cinque giovani all'interno, quattro italiani e un sammarinese, hanno deciso di effettuare una ispezione al veicolo.



A quel punto i ragazzi hanno dichiarato di essere in possesso di marijuana che hanno consegnato spontaneamente. Due di loro sono risultati estranei ai fatti, mentre gli altri tre sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà.



Nell'ultima settimana la Gendarmeria aveva arrestato un giovane per detenzione di sostanze stupefacenti. Dalle due inchieste sono stati sequestrati quasi 50 grammi di marijuana.