Infortunio sul lavoro: condannato ad una multa il presidente della Centrale del Latte

Una veterinaria neo-assunta perse l'uso di un occhio. Accordata una provvisionale di 15mila euro. Assolto il consulente sulla sicurezza.

A sentenza oggi il processo per un infortunio sul lavoro alla Centrale del Latte, accaduto a novembre 2016.



Assolto, per non aver commesso il fatto, Francesco Pedini Amati, della società Cpsa Srl consulente per la sicurezza sul lavoro della Centrale del Latte. Condannato invece il presidente della cooperativa Centrale del Latte, Ugo Bonifazi, a 2.000 euro di multa – pena sospesa – più altri 500 euro di multa, oltre al pagamento delle spese legali e di giustizia e a 15mila euro di provvisionale, in attesa del risarcimento del danno in sede civile. E' il verdetto del giudice Roberto Battaglino, per un incidente sul lavoro accaduto nello stabilimento di Acquaviva, il 22 novembre del 2016.



Una giovane veterinaria, da poco assunta, rimase gravemente ferita dallo scoppio di una bottiglietta – estratta da un microonde - durante esami di laboratorio.



La ragazza – ha affermato l'avvocato di parte civile – ha perso l'uso di un occhio ed ha il viso sfregiato. L'assoluzione di Pedini Amati era stata richiesta, oltreché dalla sua difesa, anche dal procuratore del Fisco.



l.s.