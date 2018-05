Marina centro: scontro per un rosso non rispettato

A poche ore dall'incidente sulla Consolare nuovo scontro a Marina centro. Era circa la mezzanotte quando due vetture sono entrate in collisione proprio sotto il grattacielo. Una Citroen stava viaggiando in viale Matteucci, in direzione Viserba, quando si è scontrata con una Toyota Yaris che stava percorrendo via Principe Amedeo in direzione mare. Sul posto il 118 con due ambulanze; gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze. La Polizia Municipale sta ricostruendo la dinamica ed ha acquisito le immagini del Vista Red che potrebbero far luce su chi non si è fermato al rosso.