Rimini: scontro sulla consolare, grave un agente della Municipale

Il terribile impatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Si sono scontrate una Volkswagen Polo, con targa italiana, e una Microcar. La prima stava percorrendo la consolare in direzione San Marino, quando all'altezza dell'incrocio con via della Gazzella non avrebbe rispettato il semaforo rosso e si è scontrata con la 'microcar' che si stava immettendo sulla statale da via della Gazzella in direzione mare. Ad avere la peggio l'uomo di 54 anni a bordo del piccolo mezzo, colpito su un fianco è volato per alcuni metri. il conducente è rimasto incastrato nelle lamiere tanto che sono intervenuti i Vigili del fuoco per liberarlo.

Nessuna conseguenza invece per la coppia a bordo della Polo.



Il ferito, sembra un agente della Municipale, è stato trasportato al Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Sul posto la Polizia stradale e la Municipale per ricostruire la dinamica e regolare il traffico, la Consolare verso il Titano è stata chiusa per alcune ore.