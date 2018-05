Senegalese ucciso a Rimini : ci sono due indagati

Ci sono due indagati per l'omicidio del 27enne senegalese freddato a Rimini con due colpi di pistola la notte fra il 17 e il 18 aprile. Si tratta di due albanesi, Genard Dulaj, 28 anni, e Artmir Mehmetllanaj di 22, gli stessi che sono indagati anche per una vicenda di spari a vuoto nella vicina Santarcangelo, la notte del 31 marzo. La Procura ha notificato ai due gli avvisi di garanzia per accertamenti tecnici d'ufficio, ipotizzando il reato di concorso morale o materiale in omicidio.